De Luca padre padrone, il Pd “parla” e il centrodestra tace

Mentre volano probabili querele, con De Leo e Di Ciuccio contro il loro ex leader, 7 giorni di super follia a Messina

MESSINA – Questa settimana è successo di tutto a Messina sul piano dello show mediatico e politico. Se fosse il protagonista di una serie americana, Cateno De Luca metterebbe in difficoltà persino i suoi sceneggiatori. Colpi di scena, attacchi e veleni, sorrisi e dispiaceri, progetti e continui rilanci. Giovedì 9 maggio, ancora convalescente, dimesso dal Policlinico da poche ore, ha chiamato a sé i giornalisti per ribadire: lui non molla. Da qui l’avvio di un tour in camper a sostegno della lista “Libertà”. E ha esplicitato il suo obiettivo a Messina e provincia: quello di “confermare i 150 mila voti ottenuti e gli oltre 500 mila in Sicilia conseguiti alle regionali del 2022. Perché – ha ricordato – viviamo di consenso. In città questa amministrazione non deve prendere nemmeno un voto in meno rispetto alle precedenti elezioni”.

Con sincerità, e una certa dose di spietatezza, De Luca, pur confermando la sua vicinanza al sindaco Basile, ha ricordato “la parabola del talento”. Se chi amministra perde voti significa che sta commettendo “peccato” perché non mette a frutto il suo talento. Parole chiare rivolte ad assessori e componenti delle partecipate: “Siete tutti politici. O vi date da fare e portate voti. O ve ne andate a casa”.

La spada di Damocle del De Luca padre padrone sulla Giunta Basile

Da “padre padrone” e leader di Sud chiama Nord, e federatore della lista “Libertà”, l’ex sindaco di Messina ha le idee chiare: “Tutte le nomine sono politiche e le faccio io”. Questo può comportare, però, non pochi problemi a Federico Basile, come abbiamo evidenziato, nella sua gestione. È vero che De Luca è il capo politico ma ci sono degli equilibri amministrativi che non possono essere liquidati in modo semplicistico.

Di certo, da queste elezioni europee Basile ha molto da perdere. I voti nelle competizioni precedenti non si “traducono” facilmente in un consenso successivo, legato a molti fattori. La Giunta ha bisogno di un significativo “tagliando”. Ma andrebbe fatto in relazione ai risultati e agli obiettivi dell’amministrazione. Sia chiaro, la verifica va fatta in collegamento con gli obiettivi politici del suo partito di riferimento, ma senza ridimensionare il Basile amministratore.

De Luca contro De Leo, Di Ciuccio, Germanà e Musolino, l’unico che “assolve” è sé stesso

Nel frattempo, un De Luca a ruota libera, in diretta Facebook, ha provocato le inevitabili reazioni degli ultimi ex di Sud chiama Nord: Alessandro De Leo e Rosaria Di Ciuccio. Probabili le querele. Parole severe anche nei confronti dei senatori Germanà e Musolino, anche se nel caso di quest’ultima intrise d’amarezza.

In politica si cambia, spesso con troppa facilità, ma De Luca continua ad assolvere sé stesso quando fa lui le operazioni spregiudicate. “Mi sono alleato con Germanà per dividere il centrodestra” e “ho messo quell’altro nella partecipata per quel motivo…”, ha confessato. Allo stesso tempo, però, condanna gli altri quando lo “tradiscono”. Dalle attuali porte girevoli dei partiti nessuno o quasi può ritenersi immune. Se è lui ad accogliere i transfughi va tutto bene. Ma guai a chi decide d’abbandonarlo.

Miracolo a Messina: il Pd “parla”

Ma lasciamo De Luca e spostiamoci sul centrosinistra. In questa settimana d’ordinaria follia si è assistito a un miracolo a Messina: il Pd è tornato a parlare, scuotendosi dall’eterno torpore. Sarebbe preferibile però che lo facesse, con più credibilità, una volta che si sarà irrobustito e avrà dato chiari e inequivocabili segnali di un reale risveglio: radicamento nel territorio, nuova classe dirigente, idee e prospettive per un Partito democratico chiamato a trovare un’identità. Un problema anche nazionale che la segretaria Elly Schlein deve affrontare non temendo di rompere con i notabili e con chi vive di rendite di posizione.

L’impresa non è facile ma è necessaria. Pd, Movimento Cinquestelle e Alleanza Verdi Sinistra intercettano solo in parte un popolo di sinistra, o che comunque potrebbe votarli, se la proposta politica fosse all’altezza dei problemi enormi di questo periodo storico. Per quanto riguarda Messina e la sua provincia, questo processo deve partire da zero. Se il M5S ha un suo radicamento, Pd e Avs devono costruire le fondamenta della casa.

Il silenzio del centrodestra in attesa di prendere i voti e “scappare”

E infine i “prendi i voti e scappa”: in un precedente articolo così abbiamo sintetizzato una certa tendenza del centrodestra. Al governo nazionale e regionale, con in più a livello locale la tegola del caso giudiziario che coinvolge l’ex candidato sindaco Maurizio Croce, il centrodestra messinese tace spesso.

Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega, in particolare, mettono in un unico calderone autonomia differenziata, “ponte e libertà” e il “no” (ormai diventato legge) al reddito di cittadinanza. In quest’ultimo caso senza creare alcuna alternativa valida per chi ha bisogno. E, soprattutto, senza idee per far rinascere nell’immediato il territorio. Il dinamismo si ferma al momento del voto. Poi prevale l’inerzia.

Articoli correlati