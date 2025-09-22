 De Luca per Occhiuto in Calabria, Sud chiama Nord ormai nel centrodestra

Marco Olivieri

lunedì 22 Settembre 2025 - 17:59

Con Castelli e Gallo, oggi il leader è intervenuto per la riconferma come presidente della Regione. "Ha restituito ai calabresi la dignità"

Ormai è cosa fatta, anche se nel 2026 Sud chiama Nord si pronuncerà in modo ufficiale. Cateno De Luca e la sua forza politica sono sbarcati da tempo nel centrodestra. E oggi il leader, il deputato Gallo e la presidente di ScN Castelli hanno animato un incontro pubblico per Roberto Occhiuto. E per la sua rincoferma a presidente della Regione Calabria.

De Luca per Occhiuto

Sottolinea il deputato regionale e sindaco di Taormina: “Un uomo che, all’apice della propria carriera politica, ha rinunciato ai fasti dei parlamenti romani per servire la propria terra, merita rispetto e sostegno. Avrei votato Occhiuto (compagno della sottosegretaria Siracusano, con la quale De Luca ha avuto diverse polemiche, n.d.r.) a prescindere dalla coalizione politica di appartenenza. In quattro anni di presidenza della Regione Calabria ha restituito ai calabresi quella dignità che tanti anni di mala politica aveva tolto loro. Un Sud protagonista ha bisogno di uomini e donne che fanno una scelta di campo ben precisa: o stai sul territorio e cerchi di risolvere i disastri ereditati, oppure sfrutti il territorio per bivaccare nei palazzi romani, parlando male della tua terra e praticando la caccia all’uomo tipica degli ipocriti e dei malefici. Ritornerò in Calabria per sostenere Roberto Occhiuto venerdì 26 settembre a Cosenza, sabato 27 settembre a Reggio Calabria, domenica 28 settembre a Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone”.

