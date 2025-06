De Luca: “Se Basile licenzia qualche nostro consigliere, ha il mio sostegno”

Crepe nel gruppo che sostiene il sindaco di Messina. E intanto la senatrice Musolino critica il sistema delle partecipate a Taormina

Dagli “asini volanti”, con tanto di assoluzione ieri, all’attacco ai consiglieri comunali di maggioranza a Messina. Non a tutti ma a chi “si è eccessivamente ubriacato” e merita il “licenziamento”. Cateno De Luca scrive così sulla sua pagina Facebook. Lui e il sindaco Federico Basile si concedono uno scatto, sorridenti, davanti alla presidenza della Regione siciliana, e il leader si toglie qualche classico sassolino dalla scarpa. Ecco il messaggio: “Mi sono permesso di suggerire a Federico che, se è necessario licenziare qualche consigliere comunale di maggioranza che si è eccessivamente ubriacato, ha la mia totale condivisione. Io ho amministrato bene Messina anche con zero consiglieri comunali di maggioranza. Ovvio che chi esce dalla porta oggi non entrerà domani dalla finestra”.

Sud chiama Nord e il progetto del capo politico “TiAmoSicilia” vivono una fase di transizione: dall’opposizione dell’ex “Scateno” alla quasi maggioranza all’Ars, con un rapporto privilegiato con il presidente Schifani. E, a Palazzo Zanca, della vecchia maggioranza più Iva è rimasto davvero poco. Dai 20 consiglieri direttamente legati ai partiti, e da 2-3 extra, si è passati agli attuali tredici per il sindaco Basile, con malumori e qualche distanza dalla Giunta.

Le crepe nella maggioranza e le critiche della senatrice Musolino sulle partecipate

Le crepe non mancano. Di alcuni dei “suoi”, si sa gli attuali schieramenti sono variabili, l’ex primo cittadino di Messina non si fida. E non lo nasconde. Da parte sua, la senatrice Dafne Musolino ha criticato De Luca, e non solo Basile, per le scelte da sindaco: “Messina ha 230mila abitanti, Taormina diecimila. Lo schema tipico di De Luca, con quattro società partecipate per garantire i servizi essenziali, a Taormina non regge. Mi sembra eccessivo. E la bravura di un amministratore si comprende se, a spesa invariata, innalza la qualità dei servizi. Sennò pesa tutto sulle spalle dei cittadini e si arriva a un aumento della tassazione sui rifiuti, ad esempio, del 60 per cento. E su alcune nomine nei Consigli d’amministrazione mancano le esperienze e le capacità comprovate. Altro che merito”.

I consiglieri pro Basile

Ma torniamo a Palazzo Zanca. Ecco i consiglieri a favore dell’attuale amministrazione: 5 di “Basile sindaco”, Nello Pergolizzi, Francesco Cipolla, Serena Giannetto, Giuseppe Busà e Giuseppe Schepis; 4 di Sud Chiama Nord, Nicoletta D’Angelo, Antonella Feminò, Margherita Milazzo e Salvatore Papa; 4 di “Con De Luca per Basile”, Pippo Trischitta, Raimondo Mortelliti, Raffaele Rinaldo e Salvatore Caruso.

Qualcuno tra di loro, secondo il leader e capogruppo all’Ars di Sud chiama Nord, si è montato la testa. Si è “ubriacato” e Basile lo deve allontanare. Vedremo.

L’alleanza futura tra De Luca e centrodestra e le amministrative nel 2027

Se il presente non è privo d’incertezze, il futuro politico è nebuloso. Di recente, abbiamo ipotizzato il centrodestra in Giunta e Scurria e Musolino come anti Basile. Se il primo rivendica il ruolo civico della sua azione, la senatrice non nasconde l’ambizione a candidarsi a sindaca. Ma lo scenario è in divenire.

