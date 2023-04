Debutto in trasferta per l'Unime contro il Galatea Catania - Tempostretto

Esordio esterno nella prima del campionato di Serie B. Mister Spignolo: "Obiettivo della stagione far crescere i giovani"

MESSINA – La formazione universitaria inizia il proprio cammino nel girone E di Serie B impegnata al Dusmet contro il Galatea Catania. Per l’Ssd Unime esordio esterno dunque il 16 aprile alle ore 16 in terra etnea.

Debutto in campionato subito insidioso per i ragazzi allenati da Spignolo, che apre i giochi di un girone E tutto siciliano: oltre, appunto, alla Ssd Unime e al Galatea Catania, ne fanno parte anche la Pgs Don Bosco Barcellona e la Gs Raccomandata Giardini; a sorpresa, invece, la scorsa settimana è arrivata l’ufficialità del ritiro dell’Hc Ragusa.

“In questa stagione – dichiara mister Spignolo – vogliamo soprattutto far crescere i propri giovani, tanti dei quali schierati anche nell’undici base. Poi i conti li faremo alla fine: noi cercheremo di fare il meglio possibile ma sicuramente non faremo drammi in caso le cose non dovrebbero andare bene”.

Il calendario

Saranno sei le sfide che attendono il team universitario e che lo separano da un ambito posto ai playoff, raggiungibile tramite due strade: o raggiungendo il primo posto, che darebbe la certezza di passaggio, oppure raggiungere la seconda posizione e sperare di avere un miglior piazzamento rispetto alla seconda classificata del girone C, in una media che include oltre i punti anche differenza reti.

I giocatori più esperti

Uno dei perni fondamentali della squadra universitaria sarà sicuramente l’indiano Suresh Yadev, che cercherà di fare del suo meglio così come Federico Cardella, Luca Provenzale, Ivan Esposito e Michele Malluzzo. A questi atleti più esperti si affiancano, come detto, tanti giovani che certamente si faranno trovare pronti.

