Decine di giochi inibiti in tutta la città: distrutti dai vandali, vanno sostituiti - Tempostretto

Il Comune ha censito tutte le aree a verde, trovando molti scivoli, altalene e giochi vari rotti

MESSINA – Dalla villetta Quasimodo al Torrente Trapani, passando per aree attrezzate di tutta la città. Il Comune fa sul serio e sta monitorando, zona dopo zona, tutti i giochi per bambini posizionati nelle vare aree di Messina, censendo di fatto quelli distrutti dai vandali e “inibendoli”.

Negli ultimi giorni il problema dei vandali ha coinvolto soprattutto Villa Dante, dove l’amministrazione ha provveduto a far partire la vigilanza notturna grazie a Messina Social City. Ora, però, il censimento con cui ha riscontrato danni in tutta Messina. Dopo la verifica, la giunta provvederà a comunicare tramite una relazione tutti i giochi “inibiti” per motivi di sicurezza. Andranno sostituiti, ma intanto sarà impedito l’accesso con i nastri biancazzurri che mai si dovrebbero vedere in aree per bambini.