Decreto ingiuntivo dell’Amam a Giardini Naxos per il debito di 500mila euro

Ma il Comune si trova in gestione provvisoria e l'amministrazione fa sapere che pagherà in una fase suiccessiva

MESSINA – Non solo la “guerra dell’acqua” nell’asse Messina-Taormina. Ce n’è un’altra che assume pure veste giuridica. L’Amam ha presentato un decreto ingiuntivo al Comune di Giardini Naxos, intendendo interrompere la fornitura, e la Giunta Stracuzzi ha deciso di opporsi. Il leader di Sud chiama Nord e sindaco di Taormina Cateno De Luca l’aveva detto in conferenza stampa in agosto: “L’Amam fornisce dal 1999 a Giardini Naxos, e Taormina li ha ricevuti dal 2012/13, 5 litri d’acqua al secondo, come soccorso nel periodo estivo. Il Comune di Giardini non ha mai pagato, accumulando un debito di 500mila euro. Taormina deve dare circa 100mila euro degli anni pregressi, che chiuderemo con la misura del dissesto. Giardini Naxos non ha mai pagato Messina”,

“Non paga l’acqua e il procedimento sta andando avanti”, hanno confermato la presidente Loredana Bonasera e i componenti del Cda in occasione dell’ultimo incontro con la stampa a Palazzo Zanca. Ma se l’input a fornire Giardini Naxos viene dalla prefettura di Messina, il Comune intende fare valere le sue ragioni: ancora si trova in gestione provvisoria e, non per volontà degli amministratori, non ha potuto procedere con i pagamenti. Da qui l’invito ad Amam, in una lettera, a fare un passo indietro e risolvere il problema in modo differente, attendendo i passaggi amministrativi.

