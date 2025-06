Demanio Marittimo. Milazzo, approvato il Pudm

Approvato il Piano di Utilizzo delle Aree del Demanio Marittimo (PUDM) del Comune di Milazzo. Ecco tutti i dettagli

MILAZZO (ME) – MILAZZO (ME) – Approvato, con decreto dell’Assessorato regionale al Territorio e Ambiente, il Piano di Utilizzo delle Aree del Demanio Marittimo (PUDM) del Comune di Milazzo.

Milazzo primo comune siciliano a dotarsi del PUDM

Con l’entrata in vigore del nuovo decreto regionale del gennaio 2025, infatti, si sono semplificate le procedure autorizzative: i Comuni possono ora inviare direttamente il PUDM alla Regione, senza passaggi in Consiglio comunale. Milazzo diventa così il primo Comune siciliano a dotarsi di questo strumento strategico per lo sviluppo del demanio costiero.

Il Piano, adottato in Consiglio comunale nel 2021, aveva già ottenuto parere favorevole in VAS e VIncA nel maggio 2024, grazie alla proficua collaborazione degli enti coinvolti nella Conferenza dei servizi.

Cinque aree principali

Nello specifico, il PUDM appena approvato interessa cinque aree principali, ad esclusione della zona portuale di competenza dell’Autorità Messina-Milazzo: il porto turistico a Levante, la balneazione pubblica a Croce di Mare e l’integrazione del litorale tra Tono e l’ex camping Sayonara, per cui è atteso un finanziamento da 18 milioni di euro.

Inclusi, nel Piano di Utilizzo, anche spazi per punti ristoro, attività sportive, viabilità pedonale, parcheggi e verde pubblico. Nessun intervento, invece, nella zona del Promontorio che risulta area sottoposta a vincolo ambientale.