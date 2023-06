Democrazia partecipata, sì del Consiglio: il regolamento cambia - Tempostretto

Modifiche approvate in extremis e all'unanimità, dopo giorni di scontri politici in un'Aula oggi stranamente tranquilla. Minutoli invoca compattezza: "La città deve vincere"

MESSINA – Dalla seduta straordinaria di Consiglio comunale con cui si chiude, di fatto, il mese di giugno, emergono due fattori. Da una parte quello pratico, il sì alle “modifiche al regolamento comunale per la destinazione di quota parte dei trasferimenti regionali di parte corrente con forme di democrazia partecipata”. Dall’altro quello politico: non si registrava un voto unanime favorevole a una delibera da mesi e dopo gli scontri, i ricorsi, le urla e i rinvii, è un dato non da poco.

Minutoli: “La città deve vincere”

Tanto che lo stesso assessore Massimiliano Minutoli, proponente della delibera approvata, lo ha sottolineato nei suoi ringraziamenti finali lanciando anche un appello: “Il buon senso deve prevalere sempre. Ritengo che ognuno debba avere senso di responsabilità e apprezzo questo riconoscimento che mi avete dimostrato oggi. Deve vincere la città”. Una città che, intanto, cambia la gestione dei progetti di democrazia partecipata dando più forza alle circoscrizioni e al Consiglio, che voterà i progetti anche in base a ciò che già si sta muovendo in città. Minutoli spiega che la “proposta nasce per adeguare il regolamento alla normativa vigente. Nel vecchio regolamento non è inserita la sesta fase, la votazione dei progetti della cittadinanza. All’epoca avevamo inventato una votazione online, facendo partecipare i cittadini. Oggi invece inseriamo la votazione e la possibilità che le circoscrizioni possano avanzare proposte mirate dopo incontri con la cittadinanza. È solo un adeguamento del regolamento che consentirà di avere maggiore trasparenza e un controllo diverso con la votazione, passando anche dai dirigenti. Magari qualche progetto può risultare incompatibile perché riguarda cose già in programma”.

La discussione è stata lunga, ma solo a causa della sospensione voluta dal presidente del Consiglio Nello Pergolizzi per attendere l’arrivo della segretaria generale Rossana Carrubba. Tre gli emendamenti approvati, tutti aggiuntivi, con cui si inseriscono “i comitati”, l’esecuzione immediata e il carattere d’urgenza all’interno del testo. Intanto lunedì si ripartirà alle 13 per tentare di capire come si risolverà l’errore nella delibera per il regolamento degli artisti di strada, “scoperto” nella serata di venerdì.

