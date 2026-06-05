 Demolizioni ex Lavatoio, dal 9 giugno la rimozione dei rifiuti

Demolizioni ex Lavatoio, dal 9 giugno la rimozione dei rifiuti

Redazione

Demolizioni ex Lavatoio, dal 9 giugno la rimozione dei rifiuti

venerdì 05 Giugno 2026 - 12:00

I lavori sono rimasti fermi per due mesi, finalmente si può ripartire

Martedì 9 giugno inizieranno le operazioni di rimozione dei rifiuti trovati durante le demolizioni delle baracche dell’ex Lavatoio a Giostra.

A inizio aprile l’impresa Cericola, impegnata nelle demolizioni, aveva trovato rifiuti indifferenziati ed amianto all’interno di un fabbricato. Inoltre, dopo un’ispezione nei locali al piano terra era stata riscontrata la presenza di una significativa quantità di rifiuti misti, nonché cumuli di materiale da demolizione contenenti presumibilmente amianto. I materiali risultano persino all’interno delle intercapedini delle travi rovesce del fabbricato, che era stato trasformato in una sorta di discarica abusiva, configurando una potenziale criticità sia sotto il profilo ambientale che della sicurezza.

Dopo la segnalazione al soggetto attuatore Genio Civile ed un sopralluogo sono stati integrati gli elaborati di sicurezza e il piano d’interventi e da martedì 9 giugno si procederà con la bonifica e lo smaltimento.

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