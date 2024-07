Depuratore di Tono, Basile: “Il nostro pressing ha dato i suoi frutti”

Un'attesa di oltre dieci anni. Ecco quali saranno i vantaggi

MESSINA – Oggi l’annuncio. Un impianto atteso da oltre 10 anni. Tra le 4 gare d’appalto per opere strategiche pubbliche dalla Regione siciliana e riguardanti il tema della depurazione delle acque, c’è anche quella, importante, per la costruzione dell’impianto di Tono a Messina. A commentare è il sindaco di Messina Federico Basile: “Dopo oltre 10 anni è stata pubblicata la gara d’appalto. Il pressing costante portato avanti sulla struttura del commissario unico per la depurazione (Fabio Fatuzzo, n.d.r), iniziato già nel corso della sindacatura di Cateno De Luca, e proseguito dalla mia amministrazione ha dato i suoi frutti. Un progetto bloccato da anni potrà finalmente prendere forma grazie alla convenzione firmata il 9 aprile scorso tra il Comune di Messina e il commissario”.

Aggiunge Basile: “La nomina da parte del Comune del direttore dei lavori per questo appalto è stata cruciale per consentire al commissario di avviare l’appalto stesso. Non abbiamo mai smesso di crederci e siamo soddisfatti per questo risultato che riveste un’importanza strategica di primissimo piano per il territorio e si aggiunge alla lunga lista delle cose fatte da questa amministrazione”.

Vantaggi per la zona nord

Il nuovo depuratore di Tono consentirà il trattamento dei reflui urbani della zona costiera nord del Comune di Messina, da Fiumara Guardia a Spartà, e dei limitrofi villaggi collinari (bacino di 70mila abitanti), oltre a garantire il superamento, per l’agglomerato di Messina, della procedura di infrazione comunitaria derivante dalla mancata applicazione della Direttiva 91/271/Cee.

Previsti altri due vantaggi: il primo è il miglioramento delle acque marine il secondo è la possibilità di allacciare la zona di Mortelle alla rete idrica.