Derby tra Basket School e Fortitudo Messina in ricordo di Fathallah - Tempostretto

La terza giornata di B Interregionale si chiude stasera col terzo derby in programma. Domenica Barcellona ha battuto Milazzo e Orlandina ha superato Castanea

MESSINA – Terza giornata del campionato di Serie B Interregionale che nel girone H non si è ancora conclusa. Una giornata che aveva in programma addirittura tre derby tra squadre della provincia di Messina ma solo due si sono giocati. L’esordio casalingo di Barcellona, che al PalaAlberti ha battuto la Svincolati Milazzo, e la sfida tra Orlandina e Castanea che ha visto i paladini uscire alla distanza dopo più di metà fara in equilibrio.

Il terzo derby era la stracittadina tra Basket School e Fortitudo Messina, partita inizialmente programmata domenica 15 ottobre al PalaTracuzzi e fondamentale per entrambe le compagini ancora a zero punti nel girone che vogliono riscattarsi e, sportivamente, mandare all’inferno i rivali.

Il rinvio del derby nel giorno di Fathallah

Il giorno prima però, sabato, arriva lo stop dalla Questura di Messina, la società ospitante non è in possesso della licenza di pubblico spettacolo, anche se nello stesso impianto avevano già giocato col pubblico la stessa Basket School alla prima giornata e la settimana dopo Castanea, con il pubblico. L’impianto, come segnala l’ufficio stampa della Basket School Messina, ha un certificato di agibilità rilasciato dalla Commissione Comunale di vigilanza locali pubblico spettacolo in data 28/08/2023, per la capienza di circa 979 spettatori.

Tempi burocratici lunghi avevano condannato la sfida alle porte chiuse ma le due società d’accordo hanno optato per un rinvio e questa sera, martedì 17 ottobre alle ore 20:45, nel giorno del secondo anniversario della scomparsa del caro Haitem Fathallah, che ha vestito entrambe le maglie, si sfideranno al PalaTracuzzi con il pubblico.

Pre partita Basket School – Fortitudo

Sarà l’undicesima volta in cui le due squadre si sfideranno. Otto i precedenti nella regular season, tra serie C Silver e C Gold, con sei vittorie della Basket School e due della Fortitudo. Due le sfide nei playoff, con altrettanti successi giallorossi che hanno decretato la promozione in serie B Interregionale dei ragazzi del presidente Zanghì. La Fortitudo ha poi ottenuto il ripescaggio e i due club si ritroveranno di fronte per una nuova appassionante sfida stavolta in Serie B Interregionale.

La palla a due è prevista per le ore 20:30 di martedì 17 ottobre, il derby sarà diretto da una coppia arbitrale inedita formata dai signori Giovanni De Giorgio di Giarre e Antonio Caputo di Lamezia Terme. Come di consueto la gara sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della Basket School Messina a partire dalle ore 20:20.

Basket Barcellona 4.0 – Svincolati Milazzo 84-75

Nella prima frazione di gioco Barcellona parte subito forte e al primo time-out obbligato per il coach ospite Trimboli il tabellone recita 13-6. I mamertini escono bene dal minuto di sospensione e concludono il primo quarto in vantaggio 13-15.

Nella seconda frazione di gioco gli ospiti tentano di allungare, ma i ragazzi di coach Biondo sono bravi a rimanere attaccati al match, spinti anche da un PalAlberti assordante che non ha fatto mancare il proprio sostegno al giovanissimo roster della città del Longano. Sul finale di quarto Barcellona riduce lo svantaggio di quattro lunghezze, impattando il punteggio all’intervallo lungo sul 30-30 grazie a due canestri di Indelicato e Drigo.

Nella terza frazione i barcellonesi rientrano in campo con un piglio diverso, toccando il +9 con due triple consecutive di uno splendido Indelicato (41-32). Milazzo si riavvicina grazie ai canestri di Manfrè e Sindoni. Dall’altro lato Lalic, Cerruti e capitan Fernandez realizzano da tre punti permettendo a Barcellona di chiudere avanti il terzo quarto sul punteggio di 59-58.

Nella quarta frazione Barcellona è semplicemente perfetta. Fernandez disegna pallacanestro e i suoi compagni finalizzano tanti suoi ottimi passaggi. Tartamella realizza cinque punti consecutivi che segnano un solco con gli avversari(69-61). Milazzo risponde con Guerra e Sindoni, ma dall’altra parte Lalic, Indelicato e Fernandez chiudono definitivamente il match. Alla fine dei quaranta minuti il tabellone recita 84-75 per Barcellona.

Orlandina – Castanea 76-53

Primo periodo di gioco che inizia con gli ospiti avanti di nove lunghezze ed un attacco bianco azzurro con le polveri bagnate, rimanendo a quota zero punti per i primi 4 minuti di gioco. Coach Bolignano chiama un time out per fare ordine. Gatti mette a segno i primi quattro punti della partita per i paladini e la difesa inizia a lavorare con intensità. Jasaitis ne mette tre in fila e l’Orlandina piazza il contro break di 10-0. Il quarto si chiude in perfetto equilibrio sul 15-15 con la tripla di Vittorio Moltrasio e la risposta immediata del Castanea Basket Messina.

Il secondo quarto si apre con la tripla di Giancarlo Favali e due punti di Gabriele Mentonelli, è subito più cinque Capo. Mentonelli è chirurgico ed appena vede mezzo metro di spazio mette a segno la tripla del più sei sul 23-17. La schiacciata di Favali su penetrazione centrale e la tripla di Moltrasio segnano il massimo vantaggio paladino sul 28-19 alla metà del quarto. Grande basket per i tifosi del Pala Infodrive. I canestri di Douglas Marini e Matteo Palermo in contropiede segnano il 32-26 per Capo, con gli avversari guidati da coach Baldaro che lottano e rimangono in scia. Il primo tempo si chiude con i liberi di Jasaitis con il punteggio di 35-30 per i paladini.

Il terzo periodo si apre con la tripla di Simas Jasaitis seguita da un grande rimbalzo in difesa ed i due punti per il lituano che portano i paladini sul massimo vantaggio 41-30. A metà del quarto i Paladini hanno già raggiunto il bonus dei falli con gli avversari che rimangono in partita grazie ai liberi dalla lunetta. L’Orlandina grazie alla difesa di squadra ed una super prestazione di Siman Jasaitis (con già 16 punti a referto) che mette ordine in attacco e guida la fase difensiva, chiude il terzo quarto in vantaggio sul 52-40.

Il quarto periodo si apre con un grande assist di Mentonelli per Riccardo Agobrtabi che mette i primi due punti della sua partita seguito da Vittorio Moltrasio per il massaggio vantaggio della partita sul 56-42. Agbortabi inchioda la schiacciata del più sedici con i tifosi orlandini che apprezzano ed incitano i biancoazzurri. La tripla di Bellomo per gli ospiti riduce lo svantaggio sul meno tredici ma i paladini rimangono in controllo. Coach Baldaro chiama time out dopo aver subito un fallo tecnico per proteste. Al rientro Agbortabi continua a dominare sotto canestro con la seconda schiacciata della sua partita e riporta l’Orlandina avanti di 16 punti sul 63-47. Anche per Patrick Gatti arriva il momento della tripla che suggella la vittoria ed il massimo scarto sul 72-51 a 2’ dalla sirena. La partita si chiude con i paladini in totale controllo e con il punteggio di 76-53.

