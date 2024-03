Destinazione Federico. Oltre 1 milione per 8 Comuni

Il progetto “Destinazione Federico” vede il Comune di Milazzo come capofila e coinvolge 7 comuni del comprensorio tirrenico

MILAZZO – In arrivo un finanziamento da 1 milione e 423mila euro per 8 Comuni del comprensorio tirrenico, nell’ambito del progetto di valorizzazione dei siti turistici “Destinazione Federico”. Il finanziamento è stato assegnato dalla Sogepat, società di gestione del Patto Territoriale di Messina, dopo che il progetto si è classificato al terzo posto in tutto il mondo.

L’iniziativa è stata presentata dal Comune di Milazzo in veste di capofila, coinvolge i Comuni di Castroreale, Pace del Mela, Rodi Milici, Condrò, San Filippo del Mela, Villafranca Tirrena e Venetico.

Lo scorso 25 marzo una riunione tra i rappresentanti dei Comuni coinvolti nel progetto, a seguito del quale si andranno a delineare gli ultimi step burocratici. Ciascun Comune dovrà, infatti, predisporre il bando di gara necessario all’attuazione del progetto che prevede un vero e proprio percorso turistico tra i siti di interesse del territorio.

«Una importante azione congiunta del territorio –ha dichiarato il sindaco di Milazzo, Pippo Midili- Fare rete in un comprensorio che deve trovare una via nuova di sviluppo. Questo l’obiettivo che ci ha animato con i colleghi di altri 7 Comuni per portare a casa un finanziamento comunque importante che ci consentirà di intervenire sui percorsi turistici ma anche sul recupero del territorio. Ora si passa alla fase operativa per dare le risposte che i cittadini attendono».

