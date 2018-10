Il Condominio ieri ed oggi: il ruolo della formazione e degli amministratori

La normativa in materia e la complessità della gestione dei condomini richiede oggi non solo che l’amministrazione venga affidata a professionisti competenti e specializzati, ma anche una corretta formazione ed un costante aggiornamento.

Sono state queste le tematiche affrontate nel corso dell’incontro “Condominio ieri & oggi” organizzato dalla Confedilizia Messina in occasione della 15esima festa del Condominio e che si è tenuto alla Feltrinelli Point.

Ad introdurre i lavori è stato l’avvocato Sebastiano Maio, presidente Confedilizia Messina che si è soffermato sull’ importanza della formazione anche alla luce della riforma del 2013 e delle novità che vengono periodicamente apportate e che devono essere contestualizzate al territorio.

E’ stata poi la volta del dottor Marco Grassi ( storico dell’arte e dottore di ricerca in storia dell’Europa mediterranea UniME) che ha fatto un excursus storico dagli anni del post terremoto fino ai giorni nostri. Un viaggio nella storia attraverso le foto di antichi palazzi (Averna, Pulejo, Fiorentino, Formento), evidenziando come dopo il terremoto anche edifici che non erano crollati sono stati demoliti. Dalle immagini delle case Cicala fino al Quartiere Avignone si è passati poi ai caratteristici condomini post bellici con il cortile interno.

L’Ing. Francesco Triolo ( presidente Ordine Ingegneri di Messina) ha portato l’attenzione sull’importanza della prevenzione, dell’informazione e del recupero edilizio nel particolare contesto sismico di Messina. L’ingegnere ha rilevato come la recente normativa consenta interventi di prevenzione e di recupero sia per quanto riguarda le strutture pubbliche che per i privati, ma queste tematiche sono tutt’oggi scarsamente affrontate. Proprio in quest’ottica è stata lanciata a livello nazionale la Prima Giornata della Prevenzione ed a novembre sarà possibile richiedere sopralluoghi gratuiti nei condomini e nelle abitazioni per verificare lo stato degli immobili e valutare possibili interventi grazie ad incentivi fiscali di grande vantaggio ma ancora poco conosciuti.

Proprio di sismabonus ed incentivi fiscali, per l’adozione di misure antisismiche che migliorino la classe di rischio degli immobili in zone sismiche ad alta pericolosità, ha parlato il commercialista Federico Basile ( revisore dei conti Comune di Messina).

Basile ha illustrato cosa prevede in termini economici il sismabonus e come accedere e si è soffermato anche sugli incentivi fiscali che possono essere di grande ausilio per avviare interventi risolutivi nelle abitazioni.

A trarre le conclusioni del dibattito è stato il responsabile scientifico dei corsi di formazione ed aggiornamento Avv. Corrado Sforza Fogliani (Presidente nazionale del Centro Studi di Confedilizia, giornalista pubblicista e autore di numerosi codici e testi giuridici, Presidente dell’Associazione Nazionale fra le Banche Popolari, Presidente d’onore della Banca di Piacenza). Il presidente FoglianI ha tracciato un quadro della situazione normativa attuale iniziando dal 1935, data di “nascita” dell’istituto giuridico del condominio e passando attraverso le diverse novità apportate nel corso degli anni, evidenziando inoltre alcuni aspetti ancora da migliorare ed illustrando un percorso legislativo spesso ingabbiato da dinamiche legate ai partiti.

Sulla formazione dell’Amministratore immobiliare - ormai indispensabile alla luce della copiosa produzione normativa nel campo immobiliare - si è soffermata l’avvocato Emanuela Lenzo, presidente del Coram (Coordinamento Registro Amministratori) di Messina e legale del coordinamento nazionale di Confedilizia.

L’incontro si è concluso con la cerimonia di consegna dei diplomi agli amministratori di condominio che hanno superato l’esame finale del corso di formazione edito da “La Tribuna” in collaborazione con Confedilizia.

HANNO RICEVUTO I DIPLOMI:

BARBARA CACOPARDO

CHIARA CARACCIOLO

ANGELO FIUMARA

GIOVANNI CELESTI

NICOLO' FAMA'

GIOVANNI FEMMINELLA RUSSO

DOMENICO TRISCHITTA

ISABELLA VENZA

SERGIO VEZZOSI

IVAN VINCI

NATALE ZANCO