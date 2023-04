"Dicotomie", il confronto tra due donne in scena ai Magazzini del Sale - Tempostretto

Sabato, alle 21, lo spettacolo di e con Roberta Amato e e Alice Sgroi

MESSINA – Appuntamento per sabato 22 aprile alla ore 21 con lo spettacolo che chiude “Giusto un sabato”, la sezione della stagione teatrale ai Magazzini del Sale dedicata alle serate di spettacolo e condivisione. Si conclude in bellezza ed al femminile con lo spettacolo “Dicotomie (Al buio le donne sono tutte uguali)” di e con Roberta Amato e Alice Sgroi, assistente alla regia Gabriella Caltabiano.

Clara e Melania, due donne, due attrici. Si incontrano nei camerini di un teatro, per la prima prova di uno spettacolo che le vede entrambe protagoniste. Lo scontro è immediato. Sono diverse, estreme, dicotomiche. Tra una prova trucco e un cambio d’abito le due donne si scontrano, si confrontano, inevitabilmente si raccontano. Due donne agli antipodi forse, o forse più simili di quanto non sembri.

“Dicotomie” racconta, attraverso l’immaginario femminile, le molteplici sfaccettature del genere umano, poiché non esiste una sola questione femminile che non riguardi l’intera umanità. Perché attraverso le dicotomie? Perché tutti i riferimenti culturali a nostra disposizione ci rimandano a una visione polarizzata del concetto di donna, senza mezze misure. Donne lontanissime, agli antipodi, portatrici di pensieri antitetici e sideralmente opposti, ma incredibilmente vicini, a volte, corrispondenti, spesso, capaci di metterci in crisi, sempre. E cosa sono le donne se non dicotomie su tacchi 12 (o anche su Converse, per restare in tema di dicotomie)? Diavolo e acquasanta, inferno e paradiso, bianco e nero, dannazione e salvezza, forza e fragilità, odio e amore.

Per assistere allo spettacolo è necessario prenotare al 339 5035152 (preferibilmente tramite messaggio whatsapp). Biglietto unico € 16,00.