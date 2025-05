Dino Dell’Acqua è il nuovo presidente della Croce Rossa di Roccalumera e Taormina

Dopo oltre vent'anni il dott. Filippo Isaja lascia la guida dall'organizzazione di volontariato. Eletto anche il nuovo direttivo

ROCCALUMERA – Il Comitato Croce Rossa Italiana di Roccalumera – Taormina prosegue la sua preziosa azione di impegno sociale con un nuovo presidente. Dino Dell’Acqua subentra a Filippo Isaja, giunto a fine mandato, che per oltre un ventennio ha tenuto le redini del sodalizio ottenendo risultati lusinghieri e apprezzati dalla comunità. Il cambio al vertice, sottolinea il comitato Cri di Roccalumera e Taormina, è in linea con le esigenze di rinnovamento e la continua crescita. Dino Dell’Acqua, sovrintendente dei Carabinieri in pensione, presiederà un direttivo formato dai consiglieri Filippo Isaja (medico anestesista rianimatore), Anna D’Urso (insegnante in pensione), Susanna Catalano (artista, e dalla consigliera giovani Francesca Pizzolo (infermiera).

Tra gli obiettivi del nuovo Consiglio direttivo, il rafforzamento dell’attività di volontariato in tutte le sue forme, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili della popolazione. Saranno, inoltre, promosse attività di prevenzione e primo soccorso. In cantiere anche lo sviluppo di progetti innovativi per rispondere alle esigenze specifiche del territorio. “Siamo pronti a intraprendere questa nuova sfida con entusiasmo e determinazione – ha dichiarato il neo presidente Dell’Acqua -. Siamo convinti che, grazie al lavoro di squadra e alla collaborazione con le autorità locali, potremo fare ancora di più per il nostro territorio”.