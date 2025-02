Disabile e sfrattato, “finalmente il signor Galeano avrà una casa”

L'avvocata Giacobbe rievoca la lunga trafila e battaglia legale. Ora il Comune gli ha assegnato l'alloggio. In ottobre un servizio di Tempostretto

MESSINA – L’annuncio è dell’avvocata Annalisa Giacobbe. Racconta la legale messinese: “Una bella notizia: finalmente al signor Francesco Galeano è stata assegnata una casa. Già qualche tempo fa vi avevo raccontato la storia del nostro assistito (servizio di Tempostretto del 19 ottobre 2024, n.d.r.) e del lavoro che abbiamo portato in sede legale a sua tutela. Galeano è un invalido al 100%. A causa di una malattia, gli sono stati amputati gli arti inferiori e vive in sedia a rotelle. Non avendo disponibilità di un proprio reddito che gli consentisse di continuare a pagare il canone di locazione della sua abitazione, nel 2018 ha presentato una istanza di emergenza abitativa, a cui tuttavia non è seguita alcuna risposta. Dopo una trafila di tanti anni, è arrivata finalmente una bella notizia: il Comune di Messina ha individuato un alloggio di nuova costruzione e che a breve sarà ultimato. E lui accetterà la proposta”.

Ma ritorniamo alla lunga trafila per ottenere la casa. Spiega l’avvocata Giacobbe: “Dopo la mancata risposta nel 2018, Galeano decide di reiterare la domanda nel 2020 e gli viene proposto un alloggio Iacp che, però, non solo versava in condizioni indecorose ma presentava anche molte barriere architettoniche. Barriere tali che non avrebbe potuto né accedere all’abitazione né spostarsi al suo interno in sedia a rotelle. È quindi costretto a rifiutare l’alloggio proposto e a reiterare domanda nel 2022 e nel poi nel 2023. Nell’ultima domanda, del 4 settembre 2023, è stato rappresentato che il signor Galeano aveva nel frattempo subìto lo sfratto dalla abitazione che conduceva in locazione, che sarebbe diventato esecutivo da lì a poco. All’istanza di assegnazione in deroga di alloggio ai sensi degli articoli 12 e 13 del Regolamento il Comune di Messina non ha risposto. Intanto, Galeano subisce lo sfratto esecutivo e si rivolge al nostro studio”.

E ancora: “Presentiamo ad agosto 2024 una ulteriore domanda di assegnazione di alloggio, rappresentando la situazione di urgenza in cui versava il signor Galeano, costretto a lasciare l’immobile che conduceva in locazione. Il Comune di Messina emette un decreto sindacale di accoglimento della domanda di assegnazione in deroga ma non individua una abitazione. Quindi, d’un lato, riconosce il diritto di Galeano a ricevere un alloggio, dall’altro non fa nulla per poterlo attuare. Di conseguenza, presentiamo immediatamente una richiesta di esecuzione del decreto sindacale alla quale il Comune risponde asserendo che non vi fossero in quel momento alloggi disponibili”.

“Dopo tante battaglie un lieto fine meritato per il signor Galeano”

E infine: “Nulla si muove fino a novembre, quando inviamo al Comune di Messina e alla Procura una diffida, denunciando non solo di non aver ricevuto l’assegnazione di alloggio ma neppure l’adozione di misure transitorie per consentire al nostro assistito di avere un posto dove poter vivere anche temporaneamente. E presentiamo ricorso al Tar, impugnando il decreto sindacale nella parte in cui non prevedeva l’assegnazione di un alloggio. Un lieto fine meritato a cui abbiamo lavorato per poter ridare il sorriso e la speranza a Galeano e alla sua famiglia. Non potremmo esserne più felici”.

Articoli correlati