A Camaro Superiore da due mesi fogna a cielo aperto sulla strada

Una fogna a cielo aperto da circa due mesi sta arrecando disagi enormi agli abitanti di Camaro Superiore e reso l'aria del tutto irrespirabile. In via Annibale, infatti, un condotto fognario risulta guasto e molto probabilmente intasato da detriti e rifiuti. Tale occlusione ha causato la fuoriuscita di liquami sulla sede stradale che per buona parte, al passaggio delle auto, rifluiscono dentro le abitazioni a piano terra. Il rischio igienico sanitario dunque è altissimo, senza considerare che la strada è perennemente allagata con una puzza di fogna insopportabile.

La segnalazione arriva dal vice presidente della III circoscrizione Nunzio Signorino che, esasperato dalla situazione, ha già presentato regolare denuncia alla Polizia Municipale per la Tutela Ambientale e provato a sollecitare Amam e Amministrazione, ma ancora nulla è stato fatto.

"I residenti vivono da circa due mesi accanto a questa pozza maleodorante ma l’Amam dice che al momento non ci sono le ditte disponibili per intervenire. I residenti sono esasperati, non ne possono più di vivere in queste condizioni, una soluzione dev’essere trovata" dice il consigliere.

Su sollecito dello stesso Signorino, l’Amam ha disposto un intervento della macchina espurgo pozzi neri, per cercare quanto meno di far fronte al problema dell'allagamento e della puzza. Da un sopralluogo operativo è stato accertato che a causare la fuoriuscita dei liquami è stata un'occlusione provocata dall'accumulo di rifiuti.