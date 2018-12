Eruzione dell'Etna. Torna a pieno regime l'aeroporto di Catania

Alle 20 di oggi, 24 dicembre, l'aeroporto di Catania torna totalmente operativo, senza più limitazioni. Naturalmente potranno esserci ancora ritardi sia sui voli in arrivo che su quelli in partenza ma il traffico si andrà lentamente normalizzando.

"E' stata una vigilia di Natale molto complicata per tutti - scrive la Sac -, vi ringraziamo per la comprensione e per la pazienza, scusandoci per gli inevitabili disagi".