Disagi per la chiusura dell'isola ecologica di Pistunina - Tempostretto

La segnalazione. Sarebbe opportuno ampliare i giorni di servizio e le fasce orarie delle isole ecologiche ancora aperte

Segnlazione WhatsApp al 366.8726275: “Con l’isola ecologica di Pistunina al momento chiusa, a Giampilieri apertura pomeridiana solo il venerdì. Il tutto segnalato con un cartello “fatto in casa” ed esposto fuori dai cancelli. Dopo aver percorso 16 chilometri sono stato costretto a riportare a casa il materiale che avevo necessità di conferire. Evviva le comunicazioni social”.

In realtà bisogna dire che il sito internet di Messina Servizi pubblica con chiarezza gli orari di apertura aggiornati delle isole ecologiche di Messina. Per evitare lo spiacevole inconveniente a cui è andato incontro chi ha inviato la segnalazione, è meglio informarsi prima di muoversi.

Bisogna, tuttavia, sottolineare che i disagi creati agli utenti con la chiusura dell’isola ecologica di Pistunina per il recente incendio, si potrebbero alleviare ampliando le fasce orarie e i giorni di servizio delle altre strutture. Lo stesso ragionamento si estende all’isola ecologica di Pace, che non è in funzione da diverso tempo per interventi di manutenzione. Ci rendiamo conto che siamo in periodo estivo e le ferie incalzano ma il personale che non può lavorare nelle isole ecologiche chiuse potrebbe dare una mano in quelle aperte.