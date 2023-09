"Il problema persiste da diversi mesi", segnala un lettore

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Discarica di materiali inerti nei pressi della scuola d’infanzia Vittorini in via Morvillo, Annunziata. È stata chiamata più volte la sezione ambientale della polizia municipale ma non è stato fatto nulla e il problema persiste da diversi mesi, con pericolo per bambini e famiglie”.

Segnaliamo subito alla polizia municipale.