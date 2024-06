Discarica di rifiuti in via Noviziato

Gli incivili sono la netta minoranza ma recano fastidio a tutti e causano uno spreco inaccettabile di risorse fisiche ed economiche

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Via Noviziato n. 68. Questo stato di degrado fa nascere spontanea una domanda: ma in questa città ormai c’è spazio e interesse solo per le grandi opere? Noi ci accontenteremmo di una misera telecamera per immortalare gli incivili che hanno confuso la pubblica via per una discarica a cielo aperto. Sperare non costa nulla…”.

L’auspicio è più che legittimo. Purtroppo amministrare Messina è difficile perchè, oltre a pensare al futuro, bisogna confrontarsi con un presente fatto di troppi cittadini che non rispettano le regole e che, pur essendo la netta minoranza, recano fastidio a tutti e distraggono risorse fisiche ed economiche che necessariamente devono essere destinate all’emergenza determinata proprio dall’inciviltà.

Con l’occasione, evidenziamo pure la situazione della balaustra, che andrebbe riparata al più presto.