Discarica di rifiuti ripulita in salita Marotta - Tempostretto

Due settimane fa la segnalazione

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Grazie mille è stata rimossa l’enorme discarica. Speriamo si mantenga. Magari illuminando la strada sarà più difficile che ciò riaccada”.

Due settimane fa avevamo pubblicato una segnalazione che denunciava l’esistenza di una discarica di suppellettili e vecchi mobili in salita Marotta. Adesso il lettore che aveva inviato le immagini, ci informa che il problema è stato risolto. Per questo positivo risultato è giusto ringraziare Messina Servizi.

Resta tutto il disappunto per l’azione degli incivili che vanno disseminando rifiuti in diverse zone della città e per chi si affida a svuota cantine irresponsabili per liberare la casa di pezzi di arredamento, elettrodomestici ed altro materiale che non serve più.