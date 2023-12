Messina. Ennesima discarica di suppellettili e vecchi mobili - Tempostretto

Non cessa l'azione di incivili e svuotacantine che deturpano la città con mobilia vecchia e suppelletili

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Buongiorno lo so che è meno interessante di un parcheggio selvaggio in Via dei Mille o di una pista ciclabile ridicola, ma questa è la situazione in salita Marotta. Aggiungo che la zona nord ormai è centro città dove abitano parecchi cittadini”.

Denunciamo da tempo l’azione illegale di svuotacantine e cittadini incivili che creano vere e proprie discariche abusive di suppellettili e vecchi mobili. Solo negli scorsi abbiamo pubblicato ben due segnalazioni del genere. Una proveniva da Salita Aranciarella, salendo dal torrente di Fiumara-Guardia; un’altra proveniva da Fondo Pugliatti, nei pressi del Viale Europa. Nel caso di cui adesso parliamo viene coinvolta la Salita Marotta. E’ chiara la strategia degli incivili e degli svuotacantine che, per pochi euro, liberano le case da mobilia e suppellettili e pezzi di arredamento non più utilizzati: per non essere individuati vanno cercando zone meno sottoposte a possibili controlli in cui, però, vivono tanti cittadini che devono sopportare il degrado che si crea.