Discarica di rifiuti vicina ad un'abitazione - Tempostretto

La raccolta porta a porta funziona ed è venuto il momento che tutti si adeguino alle regole

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Via Taormina, dove c è il capolinea del tram: lì c’è una famiglia che ci abita e hanno paura che qualcuno dia fuoco ai rifiuti. Dio vi benedica, grazie del vostro aiuto”.

Il reverendo Sturiale, che ha inviato la segnalazione, ci ha informato di avere sottoposto il problema all’amministrazione comunale e alla presidente di Messina Servizi, Maria Grazia Interdonato. Non resta che sperare in un tempestivo intervento per bonificare la discarica.

Naturalmente, è assolutamente riprovevole il comportamento di chi va disseminando i suoi rifiuti per la città. La raccolta porta a porta funziona ed è venuto il momento che tutti si adeguino alle regole.