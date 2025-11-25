 "Discarica in una via limitrofa al Torrente Pace. Ancora niente è cambiato"

martedì 25 Novembre 2025 - 11:30

La discarica ci è stata segnalata nel mese di settembre scorso. Ad oggi il degrado continua

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “In riferimento alla mia segnalazione del 17 settembre scorso, invito Tempostretto a conservare accuratamente il mio messaggio. Consiglio di cambiare la frase “degrado decennale” in “degrado ventennale”, magari si può riutilizzare la stessa segnalazione tra 10 anni. Meglio prenderla con ironia. Grazie”.

Il nostro lettore fa riferimento a una segnalazione pubblicata il 18 settembre scorso, che, sempre su sua indicazione, denunciava una discarica diffusa lungo la via Bertuccio, limitrofa al Torrente Pace. Come dimostrano le fotografie, il degrado permane.

