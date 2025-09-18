Messina. Decennale degrado in una via del Torrente Pace

I camioncini di Messina Servizi passano sempre da quella zona, diretti agli impianti, ma nessuno sembra accorgersi di niente

MESSINA – Segnalazione WhatsApp: “Nella Via Torrente Pace, Via Bertuccio (per specificare meglio dall’ex inceneritore in su) insiste, da circa 10 anni, una situazione di abbandono totale. Ai lati delle strade, tra cespugli e rifiuti di ogni genere il degrado imperversa libero. Eppure, tutti i giorni, passano operatori con i camioncini. Dico, per carità, ognuno ha le sue zone e i propri ordini di servizio, ma una segnalazione a chi di dovere, cosa costa? Qual è questa difficoltà che rende ciechi a questa misera realtà? E siamo qui, al solito, a fare segnalazioni. E grazie sempre a Tempostretto”.