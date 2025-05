Disinfestazione a Messina, il calendario degli interventi dal 27 maggio

Da oggi al 31 maggio interventi in zona sud e centro. Il programma area per area

Messina – Riprendono oggi le operazioni di disinfestazione portate avanti da Messina Servizi Bene Comune su tutto il territorio cittadino.

Il 27 maggio dalle 21 le squadre saranno a lavoro nell’area Sud a: Tipoldo, Mili San Pietro e Mili San Marco, Larderia Superiore, Larderia Inferiore, Mili Marina e Mili Moleti e Tremestieri. Nella stessa serata, sempre alle 21 la squadra opererà anche in area Centro, tra Contrada Noviziato, Rione Gonzaga, Montepiselli (sia inferiore che superiore), Rione Fondo Ruggeri, Fondo Sterio e via Puntale Arena, con interventi localizzati anche nella zona di Cristo Re, comprendente via dei Carrai e le aree limitrofe, via Dino e Clarenza, via Saccano, piazza Basicò, via Grattoni, via Rocca Guelfonia e Scoppo.

Mercoledì 28 maggio dalle 21 gli interventi proseguiranno nell’area Sud a Santa Lucia, mentre in Area Nord le operazioni riguarderanno, via Duca degli Abruzzi, il quadrato via Brasile, via Principessa Mafalda e via Fulci, San Licandro, Annunziata, via Olimpia, via Umberto Fiore e Conca d’Oro.

Giovedì 29 maggio sempre dalle 21 la disinfestazione continuerà in area Sud a Zafferia, Villaggio Unrra, Pistunina e Villaggio Cep. In Area Nord, gli operatori interverranno da Torrente Trapani alto fino a via Nuova Panoramica, viale Regina Elena e viale della Libertà, il quadrato piazza Castronovo (lato monte e lato mare), il quadrato Manzoni, via Palermo e Badiazza.

Venerdì 30 maggio ancora dalle 21 in area Sud si procederà a Contesse, Minissale, Quadrato Gazzi, viale Gazzi, Rione Taormina e Quadrato Zir; mentre in Area Nord saranno interessate le aree di Massa San Giorgio, Massa Santa Lucia, Massa San Giovanni, Massa San Nicola e San Michele.

Infine sabato 31 maggio squadre ancora in area Sud a Cumia (inferiore e superiore), Bordonaro, Bordonaro Case Gialle, San Filippo superiore, San Filippo inferiore e Piano Stella, Case Gescal, San Giovannello e Baglio. In Area Nord l’intervento riguarderà la zona di Giostra.

La municipalizzata ricorda alla cittadinanza di adottare le dovute precauzioni durante il trattamento, evitando l’esposizione all’aperto di alimenti e indumenti, mettendo al riparo animali domestici, chiudendo finestre e balconi e lavando accuratamente frutta e verdura coltivata in orti o giardini urbani.