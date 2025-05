“Dislessia: lettura senza confini”, convegno a Nizza organizzato da scuola e Lions

Approfonditi diversi aspetti e implicazioni grazie all'evento organizzato dal Club santateresino e dall'IC "Stefano D'Arrigo" di Alì Terme

NIZZA DI SICILIA – Un interessante incontro sul tema “Dislessia: lettura senza confini” è stato organizzato dal Lions Club di S. Teresa di Riva assieme all’I.C. Stefano D’Arrigo di Alì Terme nella Galleria Corrado Cagli di Nizza di Sicilia.

Dopo i saluti del sindaco di Nizza, Natale Briguglio, del presidente del Lions Club santateresino, Sandra Margherita Crisafulli, della docente Antonella D’Angelo, referente Dsa per l’Istituto Comprensivo, e di Roberta Guarrera, presidente del Leo Club S. Teresa, sono stati approfonditi diversi aspetti e implicazioni di questo particolare “disturbo specifico dell’apprendimento”.

In particolare, l’esposizione dell’intervento di Agostina La Torre, componente Comitato Service Dislessia Lions Distretto 108YB, che oltre a porre l’accento sull’importanza di una diagnosi precoce, ha reso testimonianza delle difficoltà e delle traversie che i familiari di una persona dislessica incontrano, non solo per accettare questa condizione, ma anche per trovare adeguato supporto e sostegno sanitario e professionale, anche se oggi sono stati fatti notevoli passi avanti.

Ha poi rimarcato l’impegno dei Lions con campagne di informazione e di sensibilizzazione rivolte ai cittadini anche attraverso la distribuzione di una brochure informativa studiata e realizzata appositamente dal comitato distrettuale Lions coordinato dalla delegata Raffaella Lombardo.

La relatrice Elvira La Fauci, psicologa esperta di dislessia, ha descritto in maniera dettagliata quali siano i segnali indicativi dei disturbi di apprendimento nei bambini e ha evidenziato le problematiche che, non comprese, finiscono per creare difficoltà talvolta irreversibili nell’apprendimento e nella comunicazione dei soggetti dislessici, per cui è opportuno che si intervenga adeguatamente nella prima età. Ha delineato, quindi, gli interventi e le soluzioni didattiche e di strategia psicologica per evitare che il soggetto dislessico resti emarginato e isolato.

La docente D’Angelo, inoltre ha portato i saluti della presidente dell’Associazione Italiana Dislessia, AID – Sezione di Messina, Monica Grieco, con la quale l’Istituto Comprensivo aliese collabora per porre in essere le strategie di supporto più adeguate nei confronti di alunni dislessici.

Significative, poi, sono state alcune testimonianze, rese nel corso del convegno, che hanno descritto esperienze concrete. Ha concluso Maria Francesca Scilio, presidente della 3^ Circoscrizione, la quale si è complimentata per l’alta qualità del convegno, capace di suscitare interesse e attenzione su una problematica di notevole rilevanza sociale.

Il presidente del Lions Club santateresino, Sandra Margherita Crisafulli, ha espresso la propria soddisfazione per l’ottima riuscita dell’incontro che si è rivelato istruttivo e confortante per i numerosi genitori presenti e che lascia ben sperare in una efficace collaborazione futura.