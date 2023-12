"Disposte a tutto": quando il teatro si trasforma in show televisivo - Tempostretto

Applausi al teatro "Annibale Maria di Francia" di Messina per lo spettacolo diretto dall'attrice Rita Natoli

MESSINA – Il teatro “Annibale Maria di Francia” di Messina trasformato in uno studio televisivo con il coinvolgimento del pubblico. È accaduto durante la messa in scena di “Disposte a tutto”, la commedia brillante di Cinzia Berni e Guido Polito, rivisitata, insieme a Patrizia Aiello, dall’attrice Rita Natoli al suo esordio alla regia. Lo spettacolo è andato in scena venerdì 1 dicembre e la prima ha fatto registrare il tutto esaurito.

Si legge nelle note di regia: “Dopo ben 14 anni, il sogno nel cassetto di Rita Natoli è divenuto realtà. A rallentarlo la pandemia, ma anche la difficoltà di radunare chi, come lei, credesse in un progetto di cesello e di ricerca di una comicità diretta ed efficace, ma soprattutto capace di ricreare un ambiente di lavoro armonioso. A trasformare il sogno in realtà un cast selezionato di attori appassionati, ma anche di non attori, che sotto una guida energica e sapiente hanno saputo dare il massimo, facendo vivere personaggi e storie tra alti e bassi di gioia, riflessioni, deliri, amori, tradimenti, gelosie e ambizioni, con picchi di simpatia e con lo sguardo ben saldo a dinamiche di vita che connotano la realtà attuale. Vari gli spunti di riflessione sulle fragilità umane e sul difficile equilibrio su cui si reggono le relazioni interpersonali”.

L’opera senza sipario ha coinvolto il numeroso pubblico presente in sala rendendolo parte attiva nella commedia. Forte l’interazione con gli attori sul palco in grande sinergia tra loro. Oltre alla trama avvincente, che non ha risparmiato inaspettati colpi di scena, anche momenti di ballo, canto e improvvisazione.

Sulle note dal vivo, suonate dal maestro Peppe Russo, Rita Natoli ha intonato “Meraviglioso”. Immediato il coinvolgimento dei presenti, piacevolmente sorpresi dal fuori programma. Il finale inaspettato è stato apprezzato dal pubblico. Un flusso continuo di applausi ha, poi, accompagnato lo spazio dedicato ai saluti e ai ringraziamenti.

La trama

Un’attrice di nome Anna sbarca in uno studio televisivo nella speranza di ritornare sotto le luci della ribalta. Viene contrastata dalla presentatrice, Simona, donna orgogliosa e piena di sé che vive per l’audience, e da Paolo, il direttore galante particolarmente sensibile al fascino femminile. Alla fine, con grande astuzia e grazie ad un evento imprevisto, Anna riesce nel suo intento. Nel frattempo, varie situazioni coinvolgono lo staff che lavora all’interno della redazione di Telealba.

Il Cast:

Rita Natoli (regista e attrice nei panni di Anna, l’attrice);

Patrizia Aiello (aiuto regista e attrice nei panni di Spazzola, la segretaria di redazione)

Manuela La Rosa (Simona Sarno, la presentatrice);

Alfredo Catarsini (Paolo, il direttore);

Barbara Scorza (Barbara, la regista);

Gloria Calapaj (Carla, la truccatrice);

Maria Salomone (Maria, la giornalista);

Peppe Russo (il fisarmonicista).