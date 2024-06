Disservizi della sanità pubblica

Liste d'attesa troppo lunghe nella sanità pubblica

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “La sanità in Sicilia riduce i tempi di attesa per gli esami diagnostici. Che beffa. Nel mese di maggio ho prenotato tramite il Cup una Pet al torace e mi è stata assegnata per il 14 agosto 2024. Il 18 giugno mi chiamano dalla medicina nucleare del Papardo per comunicarmi che l’esame è stato spostato al 7 ottobre 2024, per cause a me non chiare”.

E ancora: “Sempre il 18 giugno chiamo il Cup per prenotare una “diffusione alveolo-capillare” e mi viene risposto che l’esame in questione viene effettuato solo al Papardo e che per il momento non è possibile prenotare perché, per motivi sconosciuti, non effettuano tale esame. E non mi hanno saputo dire neanche quando avrei potuto richiamare per prenotare. Ho dovuto prenotare l’esame con il Sovracup regionale, per il 4 luglio, presso un Centro di Catania”.

La sanità siciliana va migliorando di giorno in giorno. Almeno così dicono…