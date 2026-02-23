Disservizi postali a Messina, l’allarme di un residente: “Buste sparite e diritti negati”

Da mesi la corrispondenza ordinaria sembra svanita nel nulla nell'area tra il viale Europa e Camaro

MESSINA – Una situazione di stallo che appare ormai insostenibile. Al centro della protesta c’è la mancata consegna della posta ordinaria nell’area tra viale Europa alto e Camaro, un servizio che sembra essere entrato in un binario morto, lasciando le cassette delle lettere desolatamente vuote per mesi.

I quartieri al buio

Secondo quanto riferito da un nostro lettore, Andrea Di Bella, mentre i corrieri privati e le consegne degli acquisti online procedono senza intoppi, il postino tradizionale è diventato una figura quasi leggendaria. Il problema non riguarda solo la cortesia o la vecchia abitudine di ricevere lettere, ma investe la sfera dei diritti fondamentali e della salute. Se molte bollette sono ormai domiciliate sui conti correnti, ci sono anche documenti cartacei che non possono viaggiare in digitale come tessere sanitarie, bancarie ed esami di laboratorio inviati dall’Asp.