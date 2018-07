Frana a Capo Alì, Consiglio straordinario e conferenza dei sindaci

ALI’ TERME. Seduta straordinaria e urgente del Consiglio comunale lunedì alle 17, con all’ordine del giorno la frana, l’ennesima, che venerdì mattina alle 10 si è staccata dalla parete rocciosa del Capo, ferendo tra l’altro lievemente un giovane in transito con la propria auto. Per martedì alle 19, invece, è stata convocata una conferenza dei sindaci, nell’aula consiliare del centro termale.

Gli amministratori comunali intendono far sentire la propria voce nelle sedi istituzionali opportune con l’obiettivo di sollecitare un intervento definitivo in grado di mettere fine al dissesto idrogeologico che pende come una spada di Damocle su quanti quotidianamente percorrono quel tratto di Statale tra l’abitato di Itala e Alì Terme. Una corsia dell’improtante arteria è stata riaperta poco prima delle 20 di ieri sera, dopo i necessari controlli da parte dei rocciatori. Si attendono ulteriori interventi, tampone, di messa in sicurezza. Prima di procedere alla riapertura completa della strada, ha fatto sapere l'Anas, verrà installata una nuova rete paramassi.

Sopralluogo della senatrice Papatheu

Il sindaco Carlo Giaquinta e il suo vice, Nino Melato, oggi hanno accompagnato sul posto, per un sopralluogo, all’ora di pranzo, la senatrice Urania Papatheu (Fi), la quale ha annunciato a breve una interrogazione parlamentare. “Sono seriamente preoccupata – ha esordito – anche perché non è la prima volta che si registra un simile fenomeno. Tra l’altro questa volta è avvenuto in piena estate, non condizione di maltempo e piogge insistenti. Non possiamo affidarci alla fortuna.

"Il pericolo persiste"

Questo ragazzo alla guida dell’auto colpita dalla frana si è salvato, ma il pericolo persiste. Sono venuta qui, e ci ritornerò – ha proseguito la senatrice - per acquisire informazioni tecniche. Sicuramente un intervento bisogna farlo. L’obiettivo, comunque, è giungere

Papatheu nell'aula consiliare

al più presto ad un progetto esecutivo di un’opera cantierabile attraverso un tavolo con persone competenti. Confido nel nuovo governo regionale e posso dire che saranno sollecitati l’assessore Falcone e il presidente Musumeci. Prendo in carico questo problema. Ho avuto modo di parlare con l’assessore all’Urbanistica di Alì Terme, Nino Melato, fra i primi a giungere sul posto – ha concluso Papatheu – e la questione della frana andrà affrontata e risolta in modo rapido e deciso”.

“Dal canto nostro – ha fatto eco Melato – non abbasseremo la guardia. Oltre ad aver rischiato il giovane automobilista, e la cosa più importante è che non sia accaduto nulla di grave – chiosa il vicesindaco – la riviera jonica è rimasta nuovamente tagliata in due per un giorno con tutti i disagi che ciò comporta. In questo contesto anche la realizzazione dello svincolo autostradale della Valle del Nisi, rispolverato nelle scorse settimane dalla Città metropolitana, assume una importanza vitale, oltre che strategica. Simili situazioni non sono tollerabili”.

Carmelo Caspanello