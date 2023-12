Accade in via Manzoni. La segnalazione di una lettrice

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “La vera Messina, non la propaganda! 12 dicembre 2023: pali di divieto di sosta, collocati in via Manzoni nelle vicinanze della scuola Cesare Battisti, fissati su un vecchio termosifone e su una cassetta di plastica con i lati aperti e riempita di cemento”.

Segnaliamo alle istituzioni perché provvedano.