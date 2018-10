Il territorio di Messina in onda oggi sulla Bbc

Quello dei defunti è un culto fondamentale del nostro patrimonio storico e culturale, e verrà celebrato, in occasione della ricorrenza di origine celtica di Halloween, dalla BBC che trasmetterà sul proprio sito ufficiale, oggi, il documentario “The beutiful dead”, girato in prevalenza tra Messina e la sua provincia.

Il documentario racconta il territorio e le credenze siciliane, con la partecipazione di antropologi, scienziati e scrittori. L’opera è legata al Progetto Mummie Siciliane, sorto con l’obiettivo di studiare il patrimonio di corpi conservati presenti nell’isola, coordinato dall'antropologo e paleopatologo Dario Piombino-Mascali e patrocinato dall'Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana, diretto dall’archeologo Sebastiano Tusa.

“L’importante patrimonio bio-antropologico siciliano riceve, finalmente, la dignità scientifica che merita” dice proprio Sebastiano Tusa. “La realtà delle mummie siciliane caratterizza la storia sconosciuta del popolo siciliano”.

“Sono felice che si possa mostrare al resto del mondo lo stretto legame che storicamente lega, in Sicilia, questo e l’altro mondo” aggiunge Dario Piombino-Mascali.

Nel documentario sono presenti, oltre alle celebri Catacombe dei Cappuccini di Palermo, anche i borghi incantati del messinese come Santa Lucia del Mela, Piraino e Novara di Sicilia, dove si trovano numerose interessantissime cripte.

“Questa è un'occasione per valorizzare il turismo esperienziale ed emozionale, con persone e luoghi unici al mondo” sostiene Salvatore Bartolotta, presidente siciliano dell'associazione “I borghi più belli d'Italia”, “L’interesse della BBC per i nostri borghi rappresenta una vera e propria rivincita per il territorio di Messina”.