Domenico Roma è il nuovo direttore sportivo del Messina - Tempostretto

MESSINA – “Acr Messina comunica l’ingaggio, per la stagione 2023-24, del sig. Domenico Roma che ricoprirà il ruolo di direttore sportivo”. È l’annuncio ufficiale che appare sul sito dell’Acr Messina poco dopo le 11 di questa mattina, il nome era circolato già da qualche giorno e lo avevamo annunciato imminente specie dopo l’ufficialità del nuovo allenatore.

Domenico Roma, cosentino, arriva a Messina al posto di Pasquale Logiudice e dovrà essere lui a ricostruire la squadra, a partire dai sette giocatori ancora sotto contratto. Arriva in riva allo Stretto per preparare quella che alla vigilia sembra sarà la stagione più complicata dei biancoscudati tra i professionisti e dell’era Sciotto.

Il curriculum di Domenico Roma

Laureato in economia e gestione delle imprese presso l’Università degli Studi della Calabria, inizia come team manager del Cosenza, sua città di nascita. Negli anni ricopre il ruolo di direttore sportivo della Rossanese, Qormi Football Club, Vigor Lamezia Calcio, Castrovillari e in ultimo a Lavello in Basilicata negli ultimi tre anni.

Ha svolto anche il ruolo di direttore generale nel Bojano calcio, è stato responsabile area scouting dell’Us Vibonese e nella stagione 2017-2018 collaboratore alla gestione sportiva dell’Acr Messina. Quella stagione era la prima di Sciotto presidente, quella in cui era allenatore Giacomo Modica, i due infatti si ritroveranno.

