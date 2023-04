Donna aggredita con l'acido a Olivarella, indagini vicine ad una svolta - Tempostretto

La vittima è una 66enne, ferita al volto. Carabinieri sulle tracce di un uomo

SAN FILIPPO DEL MELA – Avrebbe le ore contate l’autore di una grave aggressione nei confronti di una donna, centrata al volto da acido corrosivo. La vittima è una 66enne. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio del giorno di Pasqua, in piazza Cannistraci a Olivarella, ma non è stato reso noto prima per consentire ai carabinieri di San Filippo del Mela di indagare e fare piena luce sulla vicenda. Il caso sarebbe adesso vicino ad una svolta e a breve potrebbe arrivare l’emissione di un provvedimento cautelare nei confronti dell’aggressore. La donna è stata subito trasportata all’ospedale di Milazzo e poi al Policlinico di Messina, dove è stata medicata e dimessa. La problematica principale riguarda gli occhi e una parte del viso. I medici la stanno sottoponendo ad una terapia per scongiurare danni permanenti alla vista.