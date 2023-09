Dopo essere stata vandalizzata, si ripara un'altra panchina sul lungolago di Ganzirri - Tempostretto

Messina. L'assessore Minutoli: "Lasciatele integre"

MESSINA – La prima è stata riparata. Ora tocca alla seconda. La seconda panchina vandalizzata sul lungolago di Ganzirri è in corso di riparazione. “La ditta sta realizzando la stampella in centro, è in fase di completamento”, spiega l’assessore Massimiliano Minutoli. Ma il problema non riguarda solo l’oggi. Un’altra è stata riparata nell’ottobre 2022.

L’assessore con delega ad Arredo urbano e Spazi pubblici si augura che “siano lasciate integre, una volta aggiustate”.

