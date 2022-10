Messina. Riparata la panchina sul lungolago di Ganzirri - Tempostretto

Dopo la segnalazione del nostro giornale

La riparazione di una panchina non dovrebbe fare notizia. Se però ci troviamo sul lungolago di Ganzirri, uno dei punti di attrazione della città, e se la panchina giaceva rotta sul marciapiede da più di un anno, allora diventa notizia.

Siamo soddisfatti sia perché ora quel tratto di lungolago ha un aspetto decoroso e non abbandonato, sia perché la riparazione è avvenuta poco dopo la nostra segnalazione. E in quell’occasione ci chiedevamo com’era possibile che nessuno vedesse quella panchina rotta in bella vista.

Poco importa a questo punto ma la speranza è che la città faccia un passo avanti sul fronte delle piccole manutenzioni, che spesso mancano.

Tra l’altro, a poca distanza, avevamo segnalato anche un tombino rotto, indicato con una vecchia sedia, posizionata lì per avvertire potenziali malcapitati. Il rimedio era efficace ma… spartano. Si è intervenuti anche lì ma non come speravamo, il tombino è ancora rotto. Quantomeno, adesso, c’è una rete arancione a segnalare il pericolo. Ci auguriamo non sia come quelle reti, in città ce ne sono tante, che restano a lungo senza che si provveda alle necessarie riparazioni.

Altra nota a margine: a parte l’inciviltà di alcuni padroni di cani, nonostante ci siano più cassette per depositare, il lungolago è tutto sommato pulito. Un deciso miglioramento rispetto a quanto accadeva negli anni passati.