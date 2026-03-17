Dopo il maxi tamponamento riaperta l’autostrada Messina-Palermo

Una mattinata di caos sull'A20 nella mattinata. Poi nel primo pomeriggio la riapertura

Prima è stato riaperto lo svincolo di Rometta. Poi alle 15.14 la nuova comunicazione del Cas, Consorzio Autostrade Siciliane: riaperta la tratta Messina-Palermo. Il caos si è verificato stamattina sull’autostrada A20 Messina-Palermo tra Rometta e Milazzo. Dopo i pesanti disagi registrati nella serata di ieri, questa mattina un nuovo grave incidente ha bloccato la circolazione in direzione del capoluogo peloritano. Intorno alle 8:45, all’interno di una galleria, c’è stato un maxi tamponamento che ha coinvolto circa ottanta veicoli, tra automobili e mezzi pesanti.

Secondo le prime ricostruzioni, a innescare la carambola sarebbe stato il manto stradale reso scivoloso dalla perdita di gasolio da parte di un camion. L’effetto “ghiaccio” sull’asfalto ha reso impossibile la frenata per i mezzi che sopraggiungevano, causando una reazione a catena.

Sul posto sono intervenute d’urgenza numerose squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Messina. Nonostante la spettacolarità dell’incidente e l’alto numero di veicoli coinvolti, non si sono registrati feriti gravi. Sul luogo sono intervenute diverse ambulanze del 118 per prestare assistenza medica, soprattutto a persone rimaste in stato di choc a causa dell’impatto.

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