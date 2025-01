Dopo la parolaccia ascoltata da milioni di telespettatori, arrivano le scuse di Angelo Sotgiu

Le scuse giunte dopo che la consigliera di amministrazione di Viale Mazzini Federica Frangi aveva chiesto proprio al cantante di scusarsi

ROMA – Sono arrivate nella giornata di ieri le scuse di Angelo Sotgiu dei Ricchi e Poveri, dopo lo spiacevole episodio durante il Capodanno Rai che lo aveva visto protagonista, durante il conto alla rovescia contro i tecnici perchè il microfono era chiuso, con una parolaccia sentita in diretta tra l’altro da milioni di telespettatori. Le scuse giunte dopo che la consigliera di amministrazione di Viale Mazzini Federica Frangi aveva chiesto proprio al cantante di scusarsi “con telespettatori e ai tecnici Rai per le volgari e offensive frasi fuori luogo, pronunciate nel corso della diretta di Capodanno de L’anno che verrà su Rai 1, di fronte alle migliaia di presenti e a più di 5 milioni di telespettatori. “Mi scuso – ha dichiarato in una nota Angelo Sotgiu – con i lavoratori e con il pubblico per aver usato parole e toni sconvenienti, inusuali per me, in un momento di concitazione perché non si sentiva distintamente la mia voce”.