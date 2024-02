Messina, venerdì il terzo distacco idrico. “L’acqua tornerà domenica”

Il programma dei lavori esposto dal sindaco Federico Basile e dalla presidente di Amam, Loredana Bonasera

Messina si prepara al terzo distacco idrico. Da venerdì si procederà ai lavori dalle 7 del mattino e dureranno 24 ore, come l’ultima volta, un mese fa, quando i disagi rispetto al primo distacco di novembre sono stati nettamente inferiori.

A parlare per primo è stato il sindaco Federico Basile: “Siamo al terzo distacco su cinque, al di là del salto di dicembre si sta procedendo in maniera regolare contraendo l’azione generale che vogliamo mantenere entro il 5 aprile. Stanno andando bene sia dal punto di vista operativo che strutturale, il modello dell’ultima volta ha funzionato e lo replicheremo, con postazioni fisse e mobili, moduli antincendio e supportando la popolazione, che intanto ha capito che deve fare la sua parte e nell’ultimo distacco è stata brava. Mi auguro che tutto vada come deve andare come l’ultima volta”.

“La tipologia è sempre uguale – aggiunge la presidente di Amam, Loredana Bonasera -. Stavolta ci troviamo a Roccalumera, Pezzolo e Tremestieri. Sono 3 interventi più importanti con l’inserimento di giunti elettrici e una decina di interventi più piccoli. Il meteo dovrebbe essere favorevole, l’unica novità è che apriremo il Coc alle 7 e non alle 8. Granatari, Annunziata e San Michele saranno i tre punti delle autobotti fisse, più le fontane che già sapete. Siamo nei tempi previsti e abbiamo recuperato gli interventi saltati a dicembre. Fuori città faremo altri lavori approfittando del distacco, a Calatabiano, ma opereremo anche sulla panoramica e a Camaro”.

Qualche pioggia prevista in serata o nella notte ma non dovrebbe influire.

Gli orari restano gli stessi: dalle 7 di venerdì i lavori e dureranno 24 ore. Amam comunicherà via via il ritorno dell’acqua. Basile ha spiegato: “A pieno regime l’acqua tornerà domenica, ma è ovvio che se tutto va come deve andare potrà tornare anche prima”. L’invito è sempre a razionalizzare i consumi e non sprecare acqua.