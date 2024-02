Amam, interventi avanti ma 2 su 9 saltano per maltempo

Lavori a buon punto a Pezzolo, saltano a Roccalumera e Tremestieri

MESSINA – I lavori all’acquedotto Fiumefreddo non andranno avanti a Tremestieri (nella foto) e Roccalumera. Cantieri in chiusura perché gli operai non avrebbero finito in tempo le saldature, a causa della pioggia prevista per il tardo pomeriggio.

A buon punto, invece, il cantiere di Pezzolo. Gli interventi realizzati saranno quindi 7 su 9, tre scarichi, tre sfiati e un giunto.

“I lavori stanno proseguendo secondo il cronoprogramma previsto” – aveva comunicato l’Amam a metà mattinata, nel pieno delle operazioni relative al terzo distacco idrico che permette ai tecnici di poter intervenire sulla condotta in vari punti della città e della provincia.

Amam ha poi ricordato alla cittadinanza che il Coc, il Centro operativo comunale, è l’unico organismo a cui i messinesi devono e possono rivolgersi per segnalare problemi e inoltrare richieste di intervento.

Le giornate d’interruzione, una al mese, servono a realizzare quegli interventi giudicati decisivi, assieme ai progetti in corso, per arrivare all’obiettivo dell’acqua 24 ore su 24 a Messina.

Il Coc

Il Coc (Centro operativo comunale) è attivo nelle giornate di venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 febbraio, dalle ore 7 alle 24, per le attività di Protezione civile in città, sino alla normalizzazione dell’erogazione idrica. È possibile rivolgersi al Coc, per segnalare problemi, al recapito telefonico 090-22866.

L’assessore con delega alla Protezione civile, Massimiliano Minutoli, consiglia di limitare le chiamate, soprattutto quelle di richiesta di approvvigionamento, quando ancora si hanno riserve di acqua nei serbatoi, per evitare il congestionamento degli interventi più urgenti.