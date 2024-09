Dopo vent’anni a Trappitello torna la Festa dell’Agricoltura e dell’Artigianato

Inaugurato ieri sera l'evento. Fino al 22 settembre piazza Falcone Borsellino trasformata in una grande vetrina per i prodotti del territorio

TAORMINA – Era il 2004 quando si svolgeva l’ultima edizione della Festa dell’Agricoltura. Ieri sera l’inaugurazione del nuovo evento che l’Amministrazione comunale di Taormina guidata dal sindaco Cateno De Luca ha ripristinato con obiettivi e prospettive diverso rispetto al passato. Al taglio inaugurale erano presenti il primo cittadino, l’assessore alle politiche agricole Giuseppe Sterrantino, che da mesi lavora all’organizzazione della manifestazione, e il collega assessore Mario Quattrocchi. Presenti pure Carmelo Lo Monte e Carmelo Blancato, sindaci rispettivamente di Graniti e Motta Camastra. Oltre alle aziende private espositrici, sono stati coinvolti anche il Parco fluviale dell’Alcantara, la Pro Loco di Trappitello e diversi Comuni del comprensorio.

“E’ una emozione grande essere riusciti a organizzare questa manifestazione che già nel passato era stata importante per Trappitello e tutta la Vallata dell’Alcantara”, dice Giuseppe Sterrantino. “Questo è un progetto che riguarda il comprensorio, il nostro obiettivo è fare rete con i comuni vicini”, aggiunge il sindaco Cateno De Luca.

Fino a domenica 22 settembre piazza Falcone Borsellino sarà una grande vetrina promozionale dei prodotti tipici del territorio e dell’artigianato locale, quindi produzione di olio di oliva, limoncello, amaro con erbe locali, birra artigianale, gastronomia tipica, ricami a punto inglese, ceramiche, incisione su legno, ecc. Diversi pure gli spettacoli in programma, così come i tornei di giochi popolari come tresette e briscola, scacchi, varie mostre di fotografia, pittura.