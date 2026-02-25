Atm, firmano 14 dipendenti over 30: “Messina attrattiva, la gente decide di tornare in città”

Basile e Grillo accolgono i neo assunti: "L'azienda oggi funziona e guarda al futuro. Voi avete una grande responsabilità"

MESSINA – Sono 14 i dipendenti over 30 di cui è stata ufficializzata l’assunzione in Atm, durante la mattinata di oggi. Una giornata in cui, oltre alla firma del contratto di alcuni di loro (altri dovranno completare le visite nei prossimi giorni), la presidente Carla Grillo ha parlato ai dipendenti delle sue dimissioni.

Basile: “Atm guarda al futuro”

Ma prima il sindaco Federico Basile ha accolto i nuovi dipendenti: “Sono i miei ultimi giorni da sindaco e mi fa piacere essere qui oggi. Gli autobus da soli non camminano anche se siamo nel 2026. Vogliamo che i bus siano guidati da chi lavora nella nostra città. Oggi formalizziamo altre 14 assunzioni. È un percorso virtuoso iniziato nel 2018. Oggi l’azienda ha oltre 230 mezzi, tanto personale nuovo e ha avuto un ricambio generazionale del 50%. Atm porta in giro la città, oggi funziona e guarda al futuro. Voi avete una grande responsabilità. Oggi non è un punto di arrivo ma di partenza”.

Grillo: “I risultati di Atm sono merito vostro”

Poi Carla Grillo, presidente dimissionaria di Atm: “Come sapete ho scelto di rassegnare le dimissioni nei giorni scorsi. Oggi è difficile per me trovare le parole giuste, per le emozioni di questi anni. Ma grazie per tutto quanto abbiamo condiviso, per i momenti difficili affrontati insieme e per quelli belli. Niente di ciò che è stato raggiunto sarebbe stato possibile senza il vostro lavoro. Ho imparato tanto, dal punto di vista professionale e umano. Mi avete ricordato che non è mai troppo tardi per cambiare le cose. So che vi lascerò in buone mani in questi mesi di campagna elettorale, grazie di tutto”.

Grillo: “In tanti vogliono tornare a Messina”

E ancora: “La selezione di oggi riguarda gli over 30 ed è un’opportunità importante per assumere chi per tanti anni ha lavorato fuori. Hanno partecipato 500 persone, oggi assumere per noi è importante. Messina è tornata attrattiva e la gente decide di tornare qui nel tessuto sociale ed economico della città grazie alla visione del sindaco. Auguri e benvenuti a bordo”.