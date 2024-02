Doppia vittoria per la Junior Sport Lab nei campionati regionali Under

L'Under 15 batte in casa la Vivi Don Bosco per due reti a zero. Sempre al Comunale di Brolo l'Under 17 piega 6-2 la Play Soccer School

BROLO – Doppio prezioso successo per le squadre della Junior Sport Lab nei campionati giovanili regionali di calcio, ottenuto proprio quando si sta per entrare nella fase decisiva della regular season. Nella 5ª giornata di ritorno, l’Under 15 ha battuto, al Comunale di Brolo, la Vivi Don Bosco per 2 a 0 grazie ai gol messi a segno dal bomber Lorenzo Spinella, che sblocca il punteggio con un rasoterra in diagonale per poi raddoppiare, nella ripresa, con un pregevole tocco mancino da sotto, a scavalcare il portiere. Unico limite dei neroverdi le tante occasioni non finalizzate. “Si è completato un cerchio, che ci ha portati, in seguito ad un avvio di stagione in salita, a scalare posizioni ed esprimere un gioco piacevole ed efficace. Abbiamo formato, inoltre, un bellissimo gruppo. Ci speravamo in estate e ci siamo riusciti”, ha commentato il tecnico Matteo Aquilia.

Sullo stesso campo, rotonda vittoria (6-2) dell’Under 17 nella partita contro la Play Soccer School, contrassegnata dalle reti di: Giorgio Scaffidi 2, Andrea Cipriano 2, ancora Spinella e Matteo Bruno. Dopo l’iniziale vantaggio ospite, i padroni di casa ribaltano la situazione (2-1) prima dell’intervallo, per poi incassare, nella ripresa, il momentaneo 2 a 2 e chiudere i conti con quattro centri di fila. “Sono soddisfatto della prova fornita dai ragazzi sotto diversi aspetti, a cominciare dal fatto che nove-undicesimi della formazione potranno essere riproposti l’anno prossimo ed in più sono stati impegnati complessivamente ben sette 2009 – ha dichiarato, a fine match, l’allenatore Carmelo Emanuele -. Questi li considero tre punti davvero pesanti, anche perché ci attende ora un calendario ostico, a cominciare dalla prossima sfida, sabato pomeriggio sul terreno della capolista Fair Play Messina”. Sempre il 10 febbraio, l’Under 15 renderà visita al Comprensorio del Tindari.

Risultati e classifiche dei campionati under

Under 15: Real Gescal-Giovanile Rocca 3-2; Torregrotta-Invictus Fc 7-1; Messina-Folgore Milazzo 2-0; Junior Sport Lab-Vivi Don Bosco 2-0; Gi.Fra Milazzo-Comprensorio del Tindari 2-0. Riposavano: Stella Nascente e Play Soccer School.

Classifica: Torregrotta 38; Gi.Fra Milazzo 30; Giovanile Rocca 24; Vivi Don Bosco 22; Junior Sport Lab, Comprensorio del Tindari e Real Gescal 21; Stella Nascente 17; Folgore 12; Invictus Fc 6; Play Soccer School 5. * Messina 30 f.c.

Under 17: Comprensorio del Tindari-Academy Barcellona 1-0; Or.Sa Promosport-Messana 1-2; Jonica-Gi.Fra Milazzo 0-3; Torregrotta-Valle del Mela 5-0; Junior Sport Lab-Play Soccer School 6-2; Folgore Milazzo-Fair Play Messina 0-2.

Classifica: Fair Play Messina 46; Messana 32; Gi.Fra Milazzo 30; Academy Barcellona 26; Folgore 25; Jonica 24; Torregrotta 22; Junior Sport Lab 20; Valle del Mela e Compresorio del Tindari 18; Play Soccer School 10; Or.Sa Promosport 2.