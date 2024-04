Doppio binario, firmata la convenzione per lo svincolo provvisorio di Nizza sulla A18

Il documento siglato da Cas, Rfi e Consorzio di imprese. Soddisfatto il sindaco di Roccalumera Lombardo: "Importante passo in avanti. Via libera al transito della talpa"

di Carmelo Caspanello

Un importante traguardo è stato raggiunto per il progetto di raddoppio ferroviario Giampilieri-Fiumefreddo con la firma della convenzione tra Cas (Consorzio autostrade siciliane), Rfi (Rete ferroviaria italiana) e il Consorzio di imprese per i lavori del raddoppio. Il sindaco di Roccalumera e deputato regionale di Sud chiama Nord, Giuseppe Lombardo, ha sottolineato l’importanza di questo passo avanti, definendolo “un progresso significativo in soli nove mesi”.

Priorità al cantiere di Nizza di Sicilia

Il sindaco Lombardo ha evidenziato che il cantiere di Nizza di Sicilia, dove sarà avviata la tunnel boring machine (Tbm) per scavare le canne gemelle della galleria, ha ora la priorità assoluta, come confermato dalla firma della convenzione.

Rilascio del nulla osta per il trasporto eccezionale

Riconoscendo l’importanza delle rampe per rispettare i tempi di realizzazione del progetto, il sindaco Lombardo ha annunciato il rilascio del “Nulla osta” per il trasporto eccezionale, competenza comunale, al fine di facilitare le operazioni logistiche. Domani (sabato) sarà rilasciato il “nulla osta” per il trasporto eccezionale, mentre per il resto toccherà agli enti regionali e ai trasportatori prendersi cura delle necessità logistiche.

Il sindaco ha espresso “gratitudine ai colleghi sindaci per la collaborazione” e ha sottolineato “l’importanza della cooperazione tra enti per il successo del progetto. Nove mesi fa, l’idea di arrivare a un atto così significativo sembrava ancora un’illusione lontana. Ma oggi possiamo finalmente annunciare la firma della convenzione tra Cas, Rfi e Consorzio, accompagnata da tutti gli allegati del progetto esecutivo per la realizzazione degli svincoli provvisori, fondamentali per scongiurare gravi disagi alla popolazione considerato l’elevato transito di mezzi pesanti”.

Interessi generali al primo posto

Nonostante la firma della convenzione rappresenti un passo avanti, è importante sottolineare che siamo solo all’inizio di un cantiere che richiederà la costruzione di quattro rampe di cantiere: Calatabiano, Sant’Alessio, Nizza di Sicilia e Itala-Scaletta Zanclea. Il progetto di raddoppio ferroviario Giampilieri-Fiumefreddo si estenderà per 10 anni.