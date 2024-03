Doppio binario, Lombardo: “Chiediamo sicurezza sul transito della talpa lungo i ponti” AUDIO

Il deputato regionale e sindaco di Roccalumera chiede adeguate verifiche "lungo il percorso in particolare tra Nizza e S. Teresa (ponti Landro e Porto Salvo)"

Intervista al deputato regionale e sindaco di Roccalumera Giuseppe Lombardo

Il passaggio della talpa per il raddoppio ferroviario Fiumefreddo-Giampilieri incontra nuove criticità. La questione riguarda le verifiche da compiere sulle strade del lungomare jonica messinese prima del transito del macchinario, la Tbm (Tunnel boring machine), la gigantesca fresa destinata allo scavo delle gallerie a Forza d’Agrò. Il deputato di Sud chiama nord Pippo Lombardo, sindaco di Roccalumera, ha sollevato la questione in un botta e risposta con l’assessorato regionale alle Infrastrutture. Lombardo ha evidenziato che “non si tratta più solo di ottenere il nulla osta per il passaggio della talpa, che abbiamo legato alla realizzazione di quattro svincoli provvisori tra i cantieri e l’autostrada per scongiurare la paralisi viaria nella riviera jonica, ma di garantire che le strutture stradali lungo il percorso siano sicure”.

Le verifiche

Il deputato e primo cittadino ha sottolineato che la relazione di verifica della ditta incaricata del trasporto della talpa, datata 2023, “non è più vigente, non è esaustiva e non copre tutte le strutture critiche lungo il tragitto”. Il sindaco ha chiesto “certezze sulla solidità dei ponti sul torrente Sciglio e sul torrente Allume a Roccalumera”, sottolineando la necessità di verifiche approfondite “in particolare per quanto riguarda i torrenti Landro (nella foto) e Porto Salvo a Nizza di Sicilia e S. Teresa di Riva”. L’assessorato ha risposto che spetta ai comuni effettuare controlli con strumenti adeguati, ma Lombardo ha replicato “la mancanza di risorse e personale qualificato per tale incarico”.

“Di chi le responsabilità”

La discussione si è concentrata sulla “responsabilità in caso di danni”. Lombardo infine “evidenziato la necessità di rispettare le prescrizioni ambientali e di garantire la sicurezza delle infrastrutture” annunciano l’intenzione di presentare un esposto all’osservatorio ambientale e una interrogazione parlamentare. In conclusione, Lombardo ha sottolineato l’importanza di una verifica accurata e approfondita delle condizioni delle infrastrutture interessate al passaggio della talpa al fine di garantire la sicurezza e ribadito che “non vi è alcuna contrarietà all’opera di raddoppio ferroviario e alla sua importanza”.