Doppio impegno in casa per la Top Spin Messina, Faso: “Sfida importanti per i playoff”

Sabato a Villa Dante i peloritani aspettano la Virtus Servigliano in un recupero, domenica la 9ª in Serie A1 contro Bagnolese

Un week-end di fuoco per la Top Spin Messina WatchesTogether. Sabato 21 febbraio, alle ore 17, presso la palestra di Villa Dante (ingresso libero), la squadra del presidente Giorgio Quartuccio riceverà la visita della Virtus Servigliano, nel recupero della seconda giornata di ritorno di serie A1 maschile, match che verrà arbitrato da Raffaele D’Ambrogio di Messina. Domenica 22, sempre alle 17, si tornerà in campo fra le mura amiche per affrontare l’Alfa Food Bagnolese, con direzione di gara affidata a Massimo Napoli di Catania. Due impegni ravvicinati di cruciale importanza nella corsa ad assicurarsi un posto per i playoff scudetto. Davanti ai propri tifosi i ragazzi allenati dal coach Marco Faso vogliono reagire immediatamente dopo la brusca battuta d’arresto incassata in trasferta contro la Marcozzi.

Queste le parole del giovane Danilo Faso presentando il weekend: “Sono due partite importantissime che ci servono per raggiungere l’obiettivo playoff. Di Servigliano mia ex squadra ha ricordi bellissimi legati alla promozione in A1, sarà complicata ma diamo il meglio possibile. Contro la Bagnolese ricordo la vittoria in Coppa Italia, sarà tosta e ce la metteremo tutta. Andare ai playoff non sarà facile ma le prossime due partite saranno fondamentali per il nostro cammino”.

Scontri chiave in ottima playoff

La Top Spin, che può contare su Vladislav Ursu, Frane Tomislav Kojić, Danilo Faso, Niagol Stoyanov, Antonino Amato e Humberto Manhani Jr., è attualmente quarta in classifica, avendo collezionato 15 punti in nove incontri disputati (Muravera terzo a quota 20, ma con due gare in più), con cinque successi e quattro sconfitte nel ruolino di marcia. Nel roster della Virtus Servigliano (penultima a 9 punti), che sarà di scena sabato in riva allo Stretto, figurano i francesi Enzo Angles, Mathieu De Saintilan e Jeremy Petiot e gli “azzurri” Giacomo Izzo e Daniele Pinto. In forza all’Alfa Food Bagnolese, avversaria domenica, capolista del torneo insieme al Tennistavolo Sassari con 25 punti, bottino frutto di nove vittorie su dieci incontri, spiccano Mihai Bobocica e gli ex Jordy Piccolin e Tommaso Giovannetti. Lo spagnolo Rafael De Las Heras Plaza e lo svedese Hampus Ake Hannes Soderlund i due elementi stranieri in organico.

Quartuccio: “Consolidiamo la nostra posizione”

Il presidente Giorgio Quartuccio si sofferma sui prossimi appuntamenti: “Confido in un pronto riscatto dei miei ragazzi dopo lo scivolone di Cagliari. È un campionato molto duro che può riservare sorprese ad ogni giornata. Sarà importante fare punti in questi due turni per cercare di consolidare la nostra posizione per poter accedere ai playoff scudetto. Sabato affronteremo il Servigliano che è alla ricerca di punti salvezza, domenica la capolista Bagnolese. Saranno sicuramente partite da giocare al massimo delle nostre possibilità, contiamo molto nel sostegno del nostro pubblico”.

Il recupero della 2^ giornata di ritorno di Serie A1:

Top Spin Messina WatchesTogether-Virtus Servigliano 21/2 ore 17

Il programma della 4^ giornata di ritorno di Serie A1:

Marcozzi-Virtus Servigliano 3-1

Muravera TT Sardegna Prodotti Tipici-Santa Tecla Nulvi 3-1

Apuania Carrara-Tennistavolo Sassari 21/2 ore 18.30

Top Spin Messina WatchesTogether-Alfa Food Bagnolese 22/2 ore 17

Classifica: Alfa Food Bagnolese, Tennistavolo Sassari 25 punti; Muravera TT Sardegna Prodotti Tipici 20; Top Spin Messina WatchesTogether 15; Marcozzi 14; Apuania Carrara 10; Virtus Servigliano 9; Santa Tecla Nulvi 5.