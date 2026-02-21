Messina Futsal al rush finale, coach Fiorenza: “Ad Acri per vincere”

La squadra ha subito un rallentamento nelle ultime giornate. Ancora capolista in Serie A2 vuole raccogliere le ultime energie

Il Messina Futsal non può concedersi passi falsi nel campionato di Serie A2 di calcio a 5, a partire dalla sfida di oggi pomeriggio, sabato 21 febbraio, in casa del Città di Acri. “Sarà una partita importantissima per noi – dichiara il tecnico Giuseppe Fiorenza -. Veniamo da un periodo magro in termini di risultati, ma non di prestazioni, che non sono mai mancate. È chiaro che siamo un po’ corti, abbiamo accusato le assenze ed il post mercato invernale, ma ai ragazzi posso soltanto fare un plauso. Sono davvero encomiabili per impegno, dedizione e sacrificio”.

Sul prossimo impegno il tecnico aggiunge: “Affronteremo il match contro il Città di Acri con un unico pensiero: fare bottino pieno. Se mi avessero detto ad inizio stagione che saremmo stati, a tre giornate dalla fine, primi con un vantaggio di due punti, avrei messo la firma. Non dobbiamo dimenticare che siamo una squadra allestita per entrare nei playoff, il nostro obiettivo stagionale. Ora è chiaro che vogliamo giocarcela fino all’ultimo secondo di questo torneo, che si è rivelato molto equilibrato. Abbiamo tutto da guadagnarci, essendo già andati oltre ogni rosea aspettativa”.

È tornato a disposizione Damiano Saccone, che ha scontato il turno di squalifica. Arbitreranno il confronto, che inizierà alle ore 15, i signori Mauro Bontorin e Massimiliano Rasia di Bassano del Grappa (cronometrista Antonio Mandaradoni di Soverato). Impegno in trasferta pure per l’Under 19, che se la vedrà domenica 22 (ore 11,00) con la Drago Acireale. L’obiettivo dei peloritani è scalare qualche posizione in graduatoria nel finale della regular season di categoria.

Programma 16^ giornata Serie A2 (girone D): Città di Acri-Messina Futsal; Eur-Regalbuto; Marsala 2012-Junior Domitia; Mazara 2020-Blingink Soverato; Gear Piazza Armerina-Roma 3Z History.

Classifica: Messina Futsal 29; Gear Piazza Armerina e Marsala 2012 27; Eur 25; Mazara 2020 23; Blingink Soverato 22; Regalbuto 19; Roma 3Z History 15; Città di Acri 11; Junior Domitia 10.