Doppio incarico per Salvo Puccio: dopo il Comune la Città metropolitana - Tempostretto

Messina. Via libera del Consiglio comunale: dopo la segretaria generale Rossana Carrubba anche il direttore generale si dovrà dividere tra i due compiti

MESSINA – Il Consiglio comunale approva con 15 sì e 13 no. Salvo Puccio diventa anche direttore generale della Città metropolitana di Messina, dopo essere diventato direttore generale del Comune. Segue Rossana Carrubba, segreteria generale di Palazzo dei Leoni e Palazzo Zanca, nel doppio incarico. Niente più rinvii, come aveva proposto il consigliere Felice Calabrò (Pd), che aveva parlato di possibili “conflitti d’interessi” sollevati dagli altri Comuni della provincia.

Già presidente e direttore generale Amam, esperto per la Città metropolitana e per il Comune di Taormina, Puccio è in prima fila nel campo della programmazione dei fondi europei. Ed è figura strategica, che “potrà seguire al meglio nel doppio ruolo”, per il Piano integrato urbano, ha affermato in aula il sindaco Basile.

Percepirà 180mila euro lordi divisi tra i due enti.